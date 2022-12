Inflatie funest voor gezonde levensstijl: één op de drie Nederlanders eet nu minder gezond

VeiligheidNL Jongeren onderschat­ten gevaar draadloze oortjes, vrees voor nieuwe generatie met gehoorscha­de

Draadloze oortjes zoals Airpods vormen een gevaar voor veel jongeren. Kenniscentrum VeiligheidNL stelt dat een op de vijf mbo-studenten weleens een piep of ruis in het oor heeft na luisteren met oortjes of koptelefoon.

29 november