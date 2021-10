Iris leerde leven met een angststoornis: ‘Iedere ochtend zenuwachtig wakker’

Mijn ziekte Tom (69) door aandoening gevoelig voor kwaadaardi­ge tumoren: ‘Ongrijpba­re vijand’

29 september Om en nabij de miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Tom van der Wal (69) over het Li-Fraumeni syndroom: ,,Een kankerdiagnose is niet het einde van de wereld.”