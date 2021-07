Irma wil haar man Cock na de diagnose ALS thuis verzorgen: 'Ik moet hem gewoon hier hebben’

De wereld is ingestort voor Irma en Cock Jongekrijg. Sinds 24 april, de dag dat bij Cock de spierziekte ALS werd vastgesteld, zitten ze in een achtbaan vol verdriet, pijn en emotie. Eén ding is voor Irma zeker: ,,Cock, jij gaat hier alleen weg tussen zes plankies.’’ Irma (60) is daarom voor haar man een doneeractie gestart voor een uitbouw, die als als verpleegkamer dienst moet doen.

ALS, amyotrofische laterale sclerose, is een progressieve ziekte van de zenuwcellen waarbij de spieren geleidelijk aan uitvallen. De oorzaak van deze dodelijke ziekte is niet bekend en medicijnen die de ziekte kunnen stoppen zijn er niet. ,,In het UMC in Utrecht zei de arts dat het twee maanden kon duren, maar dat het gemiddeld drie tot vier jaar is. Maar er waren ook ALS-patiënten waar het twintig jaar duurde’’, zegt Irma. Ze willen het eigenlijk niet eens weten. Ze willen vooral thuis samen zijn, zo lang het nog kan.

Lees ook Wat wil jij lezen over je gezondheid?

In de tuin is genoeg ruimte voor een uitbouw, maar die kost geld. De inkomsten zijn sinds april minder geworden, want het klusbedrijf van Cock is stilgevallen. Gelukkig hadden ze wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, maar dat geld hebben ze nodig voor hun maandelijkse lasten. En ze hebben wel een spaarpotje, maar ook dat geld zullen ze hard nodig hebben. ,,We weten ook niet wat ons allemaal nog te wachten staat.’’

Quote Als er geld overblijft, dan gaat dat meteen naar de Stichting ALS Nederland Irma Jongekrijg

De 60-jarige Irma noemt de doneeractie een noodgreep. Zij is samen met haar 51-jarige echtgenoot het type dat haar boontjes liever zelf dopt. Het echtpaar uit Oud-Beijerland vindt het daarom moeilijk om de boer op te gaan om geld in te zamelen. ,,Voor mezelf ga ik nu een grens over, maar het is echt een noodgreep.’’

Huiselijke sfeer

Quote De tijd die we nog samen hebben, willen we graag thuis doorbren­gen Het bed verplaatsen in de slaapkamer, of een bed in de woonkamer, een traplift in huis, een badkamer die aangepast moet worden, de kapstok die uit de hal weg moet. Zo'n beetje het halve huis moet verbouwd worden. Weg huiselijke sfeer en het geeft nogal wat ongemakken. ,,Cock heeft dan geen eigen plek meer om zich terug te trekken en te rusten’’, zegt Irma. Dat willen ze graag, in plaats van een heel huis dat ‘als een soort ziekenhuis gaat functioneren'.



Twee weken geleden zette Irma de doneeractie online. Vijftig mensen trokken al de knip, goed voor bijna 3000 euro. Ze denken zelf 40.000, misschien wel 50.000 euro nodig te hebben voor de uitbouw. Daar zou een verpleegbed kunnen komen en als het meezit ook een aangepaste douche. Of de doneeractie te veel, of te weinig oplevert, dat zien ze wel. ,,Als er geld overblijft dan gaat dat meteen naar de Stichting ALS Nederland.’’

Onophoudelijk trillen

Irma voert tijdens het gesprek het woord. Cock luistert en vult haar woorden af en toe aan. Het gesprek is in de tuin. Daar staan een rolstoel en een rollator, maar ook een opbergsysteem van Makita vol met gereedschap. Tot voor kort was hij daar flink mee in de weer. Nu is een simpel kitrandje aanbrengen of een schroef in de muur draaien al een opgave. De rechterarm van Cock trilt tijdens het gesprek onophoudelijk. 's Nachts heeft hij vaak last van krampen. Hij weet waar het uiteindelijk op uitdraait. ,,Ik ben absoluut niet bang voor de dood, maar wel voor de angst die ons te wachten staat’’, zegt Cock.

,,Ik moet hem gewoon hier hebben’’, knikt Irma naar Cock. Twintig jaar zijn ze getrouwd. Ze weet dat ze straks geliefde, partner en mantelzorger gaat worden. ,,De tijd die we nog samen hebben, willen we graag thuis doorbrengen. Het gaat echt niet gebeuren dat Cock naar een verpleeghuis gaat.’’ Ze kijkt naar haar man en is dan even stil. Ze verontschuldigt zich voor de opkomende tranen. Dan komt het eruit. ,,Cock, jij gaat hier alleen weg tussen zes plankies.’’