Is elke dag een ei eten gezond? ‘Vegetariërs kunnen iets meer eieren eten’

1. Is een ei gezond?

Ja, eieren bevatten veel voedingsstoffen. Ze bevatten naast vetten en eiwitten ook ijzer, vitamine B12, D, A en B2, plus foliumzuur en mineralen als fosfor, seleen, ijzer en zink. Ze passen in een gezond voedingspatroon. Eieren staan in de Schijf van Vijf, maar je kunt ze niet onbeperkt eten. Het Voedingscentrum adviseert om niet meer dan twee tot drie eieren per week te eten. ,,Omdat eigeel cholesterol bevat, wat ervoor kan zorgen dat het cholesterolgehalte in je bloed een klein beetje stijgt’’, zegt Annette Stafleu, voedingsdeskundige van Het Voedingscentrum.

,,Maar verzadigd vet heeft meer invloed op het cholesterolgehalte van je bloed. In ei zit ook verzadigd vet, maar niet zoveel vet als bijvoorbeeld in vlees en kaas. Een hoog cholesterolgehalte is slecht voor je hart en bloedvaten. Vegetariërs kunnen iets meer eieren eten, drie tot vier per week, omdat zij geen cholesterol binnenkrijgen via vlees. Wie zeven of meer eieren per week eet, heeft een hogere kans op diabetes type 2.’’

2. Hoe komt een bruin ei aan zijn kleur?

Er bestaan witte en bruine eieren. Over de oorzaak hiervan bestaan veel misverstanden. Soms wordt er gedacht dat witte eieren afkomstig zijn van kippen uit legbatterijen. Dat is niet het geval, want legbatterijen zijn al sinds 2012 verboden.

De kleur van het ei wordt bepaald door het ras van de kip. Je kunt aan de oorlellen van een kip zien welke kleur eieren ze legt: een kip met witte oorlelletjes legt witte eieren, terwijl een roodbruine kip met rode oorlellen bruine eieren legt.

3. Wat is gezonder: een bruin of een wit ei?

Bruine eieren zijn niet gezonder dan witte, en ook niet diervriendelijker. Wel zijn bruine eieren populairder. Altijd al geweest ook, zo blijkt uit een het onderzoek ‘Eieren: een onderzoek naar koop- en gebruiksgewoonten rondom eieren in Nederland’ van het Wageningse Bureau Makrotest NV. Daaruit blijkt dat reeds in 1964 huisvrouwen de voorkeur gaven aan een bruin ei, omdat deze een gezellige kleur, een betere smaak, een dikkere schaal en een grotere dooier zouden hebben.

Quote Heb je de keuze tussen witte en bruine eieren met hetzelfde keurmerk, dan kun je beter voor het witte ei kiezen Patricia Schutte , Woordvoerder Voedingscentrum

,,Een wit ei is iets duurzamer dan een bruin ei’’, zegt Patricia Schutte, woordvoerder van het Voedingscentrum. ,,Witte kippen eten minder voer en leggen meer eieren in een jaar. Er is dus minder voer nodig om meer te produceren. Heb je de keuze tussen witte en bruine eieren met hetzelfde keurmerk, dan kun je beter voor het witte ei kiezen.’’

Met Pasen zijn witte eieren sowieso populairder, omdat je deze beter kunt verven.

De kleur van de dooier kan wel verschillen. Een kip die voedsel krijgt waar maïs of alfalfa aan toegevoegd is, legt eieren met een donkere dooier. Bruine eieren zijn vaak groter dan witte, omdat de kip die ze legt vaak iets groter is en relatief meer voer nodig heeft. Daardoor zijn bruine eieren meestal duurder dan witte.

4. Is een geverfd ei giftig?

Nee. Een geverfd ei uit de winkel is niet giftig. Voor deze eieren moet verplicht een veilige, onschadelijke verf gebruikt worden. Wel kan de kleurstof afgeven op het ei, maar de hoeveelheid die je binnenkrijgt is te verwaarlozen. Je kunt de eieren ook zelf verven, met speciale eierverf, viltstiften, waterverf of vingerverf. ,,Het spreekt vast voor zich, maar gebruik geen plakkaatverf, muurverf, autolak of verf die bedoeld is voor het schilderen van je huis. Dan is dit natuurlijk wel een risico voor de gezondheid’’, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid.

5. Moeten eieren in de koelkast bewaard worden?

In de supermarkt staan de eieren buiten de koeling. Maar de meeste mensen bewaren hun eieren toch in de koelkast, op 4 graden Celsius. Dat is ook de beste plek, zo blijven ze langer goed. Bij 4 graden krijgen bacteriën als salmonella geen kans. Bewaar ze bij voorkeur in het doosje, dan liggen ze rustig en drogen ze minder snel uit. Niet in de koelkastdeur die tig keer openzwiept, dan schudt een ei te veel.

Omdat de schaal poreus is, neemt het ei snel allerlei luchtjes en smaken op. Daarom is het beter om eieren niet in de buurt van sterk geurende producten te bewaren, zoals aangesneden uien. Een gekookt en geschilderd ei kun je een week in de koelkast bewaren.

Waarom ze in de supermarkt niet in de koeling staan? Omdat ze het beste blijven als de temperatuur zo gelijkmatig mogelijk blijft, vanaf het moment dat de kip het ei gelegd heeft totdat het in jouw boodschappentas ligt. Zouden ze in de supermarkt in de koeling bewaard worden, dan zouden ze tijdens het vervoer naar huis warmer worden en ontstaat er sneller condensvorming. En wordt het ei vochtig, dan neemt de kans op bacterievorming toe.

6. Hoe kook je het perfecte ei?

Om het leeglopen van een ei tijdens het koken te voorkomen, kun je met een eierprikker aan de stompe kant van het ei een gaatje in de schaal prikken. Daar zijn ook speciale eierprikkers voor te koop. Doe de eieren in een pan. Voeg zoveel water toe dat ze half onder staan. Zet de kookwekker voor hardgekookte eieren op 10 minuten. Breng de eieren met een deksel op de pan aan de kook. Als het water met de eieren kookt draai je de warmtebron lager, anders kunnen de eieren stuk koken.

*Reken voor een hardgekookt ei op 10 minuten.

*Reken voor een half zachtgekookt ei op 8-9 minuten.

*Reken voor een zachtgekookt ei op 6-7 minuten.

Leg de eieren in koud water of spoel ze af met koud water (eieren laten schrikken). Hierdoor pellen ze makkelijker en stopt het garingsproces. Is een ei kakelvers, gebruik dan een beetje baksoda in het kookwater.

Quote Ruik goed aan een ei dat niet vers is, of over de datum. Ruikt het prima, dan kun je het nog eten Wieke van der Vossen, Expert voedselveiligheid bij Het Voedingscentrum

7. Hoe weet je of een ei bedorven is?

Als je twijfelt aan de versheid van het ei, leg je het in een groot glas water. Blijft het drijven, dan is het niet vers. ,,Let op’’, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedselcentrum. ,,De drijftest werkt alleen om eieren te testen op versheid. Maar over de besmetting met bacteriën zegt het niets. Het is niet zo dat een niet-vers ei niet meer houdbaar is. Gooi het ei dus niet zomaar weg. Kijk voor de houdbaarheid op de verpakking. Ruik goed aan een ei dat niet vers is, of over de datum. Ruikt het prima, dan kun je het nog eten. Maar kook of bak het wel goed van tevoren.’’ Je kunt een drijvend ei ook gebruiken voor het maken van een taart, hartig of zoet. Weggooien is zonde; de kip heeft zo haar best gedaan op jouw ei.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.