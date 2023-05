Is onbewerkte, rauwe melk drinken goed voor je immuunsysteem?

LezersvraagOm hun immuunsysteem te versterken, drinken sommige mensen rauwe, dus onbewerkte melk. Voedingsdeskundige Karine Hoenderdos ziet de voordelen, maar zeker ook de nadelen. In deze rubriek beantwoorden onze deskundigen elke week een lezersvraag over gezondheid, voeding, relaties en andere onderwerpen.

Hoenderdos: ,,Rauwe melk komt rechtstreeks van de koe. Het is niet verhit of op een andere manier bewerkt. De melk bevat meer eiwitten, vetten, antistoffen en bacteriën dan koelverse melk die je in de supermarkt koopt. Volgens liefhebbers heeft het een rijkere smaak.

De melk uit de supermarkt is in de fabriek gepasteuriseerd, verhit tot net boven 70 graden. Daardoor zijn veel van de bacteriën gedood en is de melk langer houdbaar. Ook wordt het vetgehalte in de fabriek gestandaardiseerd tot mager (0 procent vet), halfvol (1,5 procent vet) of volle melk (3 procent vet). Rauwe melk is veelal vetter dan de volle uit de winkel.

Sommige mensen drinken de rauwe melk juist vanwege de bacteriën, om het immuunsysteem te versterken en allergische klachten te verminderen. Maar jammer genoeg is daarvoor nog geen doorslaggevend wetenschappelijk bewijs geleverd. Dus claimen dat het gezond is, kan in dit geval niet.

Baby's, ouderen en zwangere vrouwen kunnen beter geen rauwe melk drinken

Rauwe melk kent ook risico’s: behalve ‘goede’ bacteriën kunnen er ook ziekteverwekkers in voorkomen, zoals campylobacter, listeria, salmonella en E. coli. Dat kan best gevaarlijk zijn, zeker voor baby’s, ouderen en zwangere vrouwen. Voor deze kwetsbare groepen is het dan ook echt af te raden om rauwe melk te drinken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert daarom om rauwe melk eerst te koken voor je het drinkt of in een gerecht verwerkt. Zo kun je een voedselinfectie voorkomen. Maar ja... dan verandert die smaak natuurlijk wel.’’

