Is vrouw echt baas in eigen buik? ‘Vrouw beslist, de abortuspil bij de drogist’

Kans op long covid helft kleiner wanneer je alsnog besmet wordt na vaccinatie

2 september Volledig gevaccineerden lopen minder kans Covid-19 op te lopen, maar toch kan het gebeuren dat je alsnog besmet raakt. Uit een nieuwe studie - gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrijft The Lancet Infectious Diseases - blijkt dat de kans op langdurige coronaklachten na volledige vaccinatie 50 procent kleiner is dan wanneer je geen prik hebt gehad. Ook in Nederland wordt er onderzoek naar long covid gedaan.