Jaarlijkse hartcheck 65-plusser kan levens redden

'Ik kan weer fietsen, tuinieren: toppie!'



De 80-jarige Ben Arts heeft net zijn gazonnetje aangeharkt en is nu zijn huis in Boxtel aan het verven. Wie had dat een jaar geleden gedacht? Hij in elk geval niet. De Brabander liet verschillende keren 's nachts de huisarts uitrukken, omdat hij letterlijk naar adem snakte. ,,Ik bleef maar hoesten en kreeg bijna geen lucht. Lopen werd ook steeds moeilijker. Op het laatst moest ik na elke paar meter even gaan zitten.” Arts dacht in eerste instantie dat de klachten bij zijn leeftijd hoorde. Hij was tenslotte geen tiener meer.



Maar na long- en hartfoto’s in het ziekenhuis bleek de boosdoener een verkalkte hartklep. ,,Dat had de huisarts niet direct ontdekt omdat ik ook vocht achter de longen bleek te hebben. Achteraf is die ouderdomsverkalking al vijftien jaar geleden begonnen, maar het duurt even voor je instort. En dan ben je doodziek hoor.” Na een ingreep in het UMC Utrecht – Arts kreeg een nieuwe hartklep ingebracht via zijn lies – voelde de Brabander zich herboren.



15 jaar jonger

,,Toen ik wakker werd, was het verschil direct merkbaar. Ik had weer lucht. Niet te filmen, ik voelde me 15 jaar jonger. Ik kan alles weer zelf: ramen lappen, stofzuigen, fietsen – ik heb nog steeds geen elektrische fiets nodig- , tuinieren, vrijwilligerswerk bij demente ouderen, mijn huis verven. Toppie!”



De tachtiger pleit voor een jaarlijkse, maar liefst maandelijkse, controle van het hart. ,,We hebben in ons dorp een bus staan voor borstkankeronderzoek en tandheelkunde, maar de oudjes met hart- en longproblemen worden vergeten. En hoe lang duurt zo’n controle met een stethoscoop nou? Een paar minuten.”