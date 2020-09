Janneke ontwerpt lingerie voor ongelukjes: ‘Veel vrouwen herkennen mijn pisverhaal’

‘De geboorte van mijn zoon verliep dramatisch. Hij had een groot hoofd en ik kreeg hem er niet uitgeperst. Ik woonde in Drenthe en beviel thuis, met mijn huisarts erbij. Eigenlijk moest ik naar het ziekenhuis, maar toen we dat constateerden was het al te laat - hij moest er nú uit, anders zou hij het misschien niet overleven. Van onderen moest ik helemaal worden opengeknipt. Het was een ravage.