Jerney (37) viel ruim twintig kilo af: ‘Niemand heeft mij ooit verteld dat ik te dik was, zelfs mijn man niet’

De 250 kilo zware Mick bestaat niet meer: ‘Ging soms door een hel, maar hield het gelukkig vol’

3 juni De metamorfose van Mick Wonnink is compleet. Na op eigen kracht 120 kilo te zijn afgevallen, heeft de Hengeloër een buikwandcorrectie ondergaan. De zorgverzekeraar weigerde deze te betalen. Maar anonieme, gulle schenkers schoten te hulp nadat Mick in deze krant zijn verhaal had verteld. „Mijn dank is groot.”