Jetske (38) draagt fataal Alzheimer-gen: 'Ik wil blijven geloven dat het beter wordt’

Een zaal vol geestelijk kerngezonde én opgewekt kletsende 100-plussers. Jetske van der Schaar en neuroloog Philip Scheltens mengen zich in de documentaire Op weg naar de Alzheimerpil? verwonderd onder hen. Welk geheim dragen de eeuwelingen in hun brein dat hen behoedt voor de mentale onttakeling van Alzheimer en aanverwante dementie?



Scheltens (62) wijdt er beroepsmatig zijn leven aan: hoe is de almaar oprukkende ziekte te stoppen? Het aantal patiënten zal in ons land de komende 20 jaar verdubbelen naar ruim een half miljoen. Van der Schaar is tegen die tijd zeer waarschijnlijk al één van hen. Ze weet sinds vijf jaar dat ze drager is van een fataal Alzheimer-gen, dat in haar familie dominant erfelijk is.