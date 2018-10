Jeugdartsen willen niet gevaccineerde 16-jarigen oproepen: haal die prik alsnog

Vanaf 16 jaar kunnen jongeren zelfstandig beslissen over medische ingrepen, waaronder vaccinatie. Daarom zouden alle niet-gevaccineerde jongeren vanaf die leeftijd een oproep moeten krijgen om opnieuw het gesprek aan te gaan over vaccinatie. Kamphuis: ,,Wij stellen de rechten van het kind voorop. Wat vindt het kind zelf? Zij hebben de keuze nooit gehad.''



Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is in Nederland vrijwillig. Baby's krijgen inentingen vanaf 6 weken, dus besluiten ouders. Kamphuis benadrukt kinderen niet van hun ouders te willen verwijderen. ,,Bij een meningsverschil kunnen we samen met de ouders het gesprek aangaan, maar kinderen kunnen ook inentingen nemen zonder dat hun ouders dat weten.''



Kamphuis wil het liefst niet of onvolledig gevaccineerde kinderen gericht benaderen. ,,Wij weten precies wie wel en niet gevaccineerd is.'' Vraag is of dat kan in het kader van de privacy. Zij pleit ook voor een publiekscampagne. ,,Ben jij 16 jaar en niet gevaccineerd? Ga naar de jeugdarts.''