Jims vader stierf aan hondsdolheid: ‘Ik kende het alleen uit de Donald Duck’

Acht jaar geleden is het al bijna, dat de dan 16-jarige Jim bij een vriend is als hij hoort dat zijn vader plotseling in het ziekenhuis is opgenomen. De ernst van de situatie dringt niet meteen door en hij kan allerminst vermoeden wat hem te wachten staat.



Zijn vader was in het verre Haïti geweest voor een organisatie die daar helpt gezondheidszorg op te zetten, weet Jim. ,,Op de compound waar hij verbleef zag hij op zijn laatste dag een hond, die hij wilde aaien. Maar hij werd in zijn hand gebeten. Hij heeft wel gevraagd aan de mensen die daar woonden of het niet gevaarlijk was. Maar hem werd verzekerd dat het in orde was, dat hij op de compound was, waar het veilig was. Hij heeft de wond schoongemaakt en is die avond naar huis gevlogen.”