Jordi gaat viral met scriptie: ‘Mannen moeten meer over mentale problemen praten’

Viral gaan met je scriptie: het is wel het laatste wat de 25-jarige Jordi Frederiks had verwacht toen hij besloot te onderzoeken hoe mannelijke studenten gemotiveerd kunnen worden om hulp te zoeken bij mentale problemen. Toch ging zijn thesis afgelopen week heel social media over toen mediamaker Tim Hofman besloot de survey van de HvA-student te delen met zijn 600.000 Instagramvolgers. Vervolgens pikten ook andere grote Instagramkanalen Jordi’s onderzoek op, was hij te horen op FunX én stroomde zijn inbox vol. ,,Mannen laten weten dat ze me dankbaar zijn.”

Anderhalve week geleden maakte Jordi zich naar eigen zeggen – zoals vele studenten zullen herkennen – nog zorgen om zijn aantal respondenten. Hij doet Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en studeert deze zomer af. ,,Ik had zelfs een heel promotieplan gemaakt om aan voldoende data te komen.” Maar daarvan komt uiteindelijk weinig terecht, met dank aan Tim Hofman. ,,Ik had mijn survey op sociale media gedeeld, in de hoop dat mensen deze zouden delen. Nou, dat gebeurde. Door Tim Hofman.”

Hofman plaatst de survey op zijn Instagram Stories met een oproep aan zijn volgers om ‘m in te vullen. Daarna gaat het hard: ook 113 Zelfmoordpreventie (9.000 volgers) en Bedanktwitteman (dat uitspraken van ‘de witte man’ plaatst, 18.000 volgers) delen zijn onderzoek. Daarnaast krijgt Jordi een bericht van FunX, of hij op de radio over zijn thesis wil vertellen. Ondertussen stroomt de ene na de andere ingevulde survey binnen.

,,Hoewel ik natuurlijk helemaal overdonderd ben, had ik wel al het gevoel dat ik een bijzonder onderwerp te pakken had”, vertelt Jordi. ,,Er rust onder veel mannen nog een taboe op praten over mentale gezondheid, terwijl cijfers wel degelijk aantonen dat het een groot probleem is. Zo is het aantal suïcides onder jongvolwassenen het afgelopen jaar toegenomen, en overlijden in Nederland twee keer zoveel mannen aan zelfdoding als vrouwen.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Quote Hoewel ik natuurlijk helemaal overdon­derd ben, had ik wel al het gevoel dat ik een bijzonder onderwerp te pakken had Jordi Zelf weet Jordi als geen ander hoe moeilijk het kan zijn om over je problemen te praten. In zijn eerste jaar als student kampt hij met een depressie, maar hulp zoeken wilde hij niet. ,,En dan ben ik psychologiestudent, de ironie. Maar nee, ik zag de meerwaarde niet. Ik dacht: ik kan dit wel alleen.” Een breed gedeelde gedachte onder mannen, ziet Jordi om zich heen. Het traditionele beeld van ‘mannelijkheid’ speelt daarbij volgens hem een grote rol. ,,Mannen denken dat ze sterk en stoer moeten zijn. Zichzelf kwetsbaar opstellen past daar niet bij.”

Onzin, vindt Jordi inmiddels; door toch in therapie te gaan en met zijn omgeving te praten over zijn problemen, werd hij zijn depressie de baas. Met zijn onderzoek hoopt hij nu te ondervinden hoe mannen gemotiveerd kunnen worden om hetzelfde te doen. ,,We moeten van het taboe af.” De student legt uit waarom dat volgens hem zo belangrijk is. ,,Op de eerste plaats natuurlijk vanwege het welzijn van mannen. Door van alles op te kroppen, ontstaan er alleen maar meer problemen, zoals geweld naar anderen of zichzelf. Met alle gevolgen van dien.”

Daarnaast zorgt meer aandacht voor de mentale problemen van mannen ook voor meer erkenning en herkenning, wat volgens de student minstens zo belangrijk is. ,,Omdat er nu zo’n taboe op rust, ontstaat er ook veel schaamte bij mannen. Schaamte voor de emoties die ze ervaren. Ik hoop dat mannen het gevoel krijgen dat ze niet alleen zijn, en dat het niet raar of zwak is om over hun mentale issues te praten.”

Het onderzoek van Jordi moet uitwijzen hoe we dat taboe kunnen doorbreken. Uiteraard heeft de student zo zijn hypotheses. ,,Ik ben bijvoorbeeld aan het toetsen wat rolmodellen kunnen betekenen. Zo vraag ik de respondenten in mijn survey of ze gemotiveerd zouden worden als er meer mannelijke rolmodellen zouden zijn die over hun mentale problemen praten. Bijna iedereen beantwoordt die vraag met een ja.”

Een andere manier om mannen te motiveren, is volgens Jordi middels workshops en trainingen. Zelf volgde Jordi een workshop bij Emancipator, een organisatie die werkt aan het stimuleren van zorgzame en kwetsbare mannelijkheid en het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid. ,,Het is belangrijk dat er settings worden gecreëerd die mannen motiveren om te praten. Als zulke workshops en trainingen op scholen en bij bedrijven worden georganiseerd, helpt dat.”

Maar voordat Jordi conclusies kan trekken over deze hypotheses, zal hij eerst door zijn data heen moeten spitten. Want dankzij alle publiciteit kan hij niet eens al zijn verworven data gebruiken: naast studenten uit Amsterdam vulden talloze andere mannen – buiten Jordi’s doelgroep – de survey in. ,,In de 24 uur dat de story van Tim online stond, heb ik minstens 150 surveys ontvangen. Vervolgens heb in overleg met mijn stagebegeleider mijn onderzoek uitgebreid: eerst focuste ik me op HvA-studenten, nu op alle mannelijke HBO-studenten in Amsterdam. Het liefst zou ik op heel Nederland focussen, maar het blijft helaas een scriptie. Wie weet breid ik het onderzoek na mijn studie uit. Er is in ieder geval genoeg interesse in.”

Dat ziet Jordi onder meer in zijn inbox. ,,Naast veel ingevulde surveys krijg ik ook veel reacties, van onder anderen mannen van mijn leeftijd die zeggen dat ze al zo lang met mentale problemen struggelen en mij dankbaar zijn. Dat doet wel iets met je. Ja, ik ben best wel trots.”

