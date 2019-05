Kom je niet verder met de psycholoog? Probeer dan de filosoof!

‘Als filosofisch practici focussen wij ons niet zozeer op geluk of geestelijke gezondheid, maar op wijsheid zoeken’’, zeggen Dick van Hennik en Ariane van Heijningen van de Filosofische Praktijk Berkelstraat in Rotterdam. ,,Dat wil niet zeggen dat je er niet beter van kunt worden: geluk is leven in overeenstemming met waar je voor staat. Als je weet waar je voor staat, kun je ook eerder daarnaar leven.’’



Een-op-een filosofische consulten zijn vergelijkbaar met een sessie bij een psychotherapeut. Ze bestaan al sinds de jaren 80, maar zijn pas sinds kort populair. ,,Filosoferen had lange tijd een zweverig imago’’, zegt Van Hennik. ,,Terwijl niets confronterender is dan een goede vraag.’’