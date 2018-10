Krachttraining helpt dikke kinderen bij gym

Alle scholen in het land moeten krachttraining invoeren tijdens hun gymles, als het aan Gill ten Hoor ligt. De onderzoeker in gezondheidspsychologie aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ volgde een jaar lang bijna zevenhonderd kinderen op middelbare scholen in Limburg.



De helft liet hij de klassieke gymles volgen met trefbal en conditieoefeningen. De andere helft van de scholieren kreeg elke week een kwartier lang krachtoefeningen tijdens de gym en volgde nadien een les over gezond actief zijn.

Bezorgd

En nee, de scholieren tilden geen loodzware halters en kregen ook geen opgepompt lichaam, benadrukt Ten Hoor, die bij aanvang bijna een paar bezorgde ouders aan het zuurstof moest leggen. ,,We willen echt geen kleine bodybuilders van ze maken.'' De scholieren werden uitgedaagd om een kar met dikke sportmatten zo snel mogelijk over de finish te trekken of een zware bal zo ver mogelijk te werpen.



Tijdens de gymles 2.0. konden de dikke kinderen beter meekomen. ,,Zij hebben meer vet- en spiermassa, waardoor ze gemiddeld sterker zijn en beter presteren bij krachtinspanningen'', verklaart Ten Hoor. En dat leverde verrassende taferelen op. ,,Een van de gymdocenten vertelde hoe een meisje dat altijd als laatste werd gekozen het plots opnam tegen de stoerste jongen uit de klas."

Twee pindakaaspotten

Na een jaar hadden deze jongeren een afname van 1,6 procent in vetmassa, omgerekend minder dan twee kilo. ,,Dat klinkt misschien weinig, maar je kunt ook andersom redeneren. Als je in een jaar tijd twee grote pindakaaspotten aan vet verliest, is dat heel mooi. Door de nieuwe gymles groeit er een gezondere generatie op. Zeker als je dit over het hele schoolcurriculum zou voortzetten.''



Als onderzoeker van bijna zevenhonderd pubers moet je wel bestand zijn tegen een beetje gemok, vertelt Ten Hoor. ,,Voor de meting van de vet- en spiermassa moesten leerlingen hun urine afgeven. Vonden ze minder leuk.''



De kinderen droegen ook een tijdje een meter die alle bewegingen bijhield. Wat bleek: de scholieren uit het cardioklasje waren actiever in hun vrije tijd. ,,De meeste brugklassers van 11, 12 jaar gaan minder bewegen. De puberteit slaat in en ze krijgen andere interesses. Maar de tweede groep blijft het hele jaar door meer bewegen.''



Lol

Ten Hoor experimenteerde het afgelopen jaar met verschillende krachtoefeningen. Opdrukken viel af. ,,Dikkere kinderen zijn misschien wel sterker, maar krijgen hun eigen gewicht niet van de grond.'' Ook touwtrekken werd geschrapt uit de gymles 2.0. ,,Als je een dunne leerling tegenover een dikker kind zet, zal de eerste zeggen: jij wint vanwege je gewicht. Kinderen moeten elkaar waarderen om hun kwaliteiten, niet om de kilo's. Dus hebben we gekozen voor spelvormen waar dikkere kinderen kunnen uitblinken in kracht.''



Of de kinderen ook daadwerkelijk meer lol in de gymles nieuwe stijl hebben, wordt nog onderzocht, maar Ten Hoor durft al voorzichtig 'ja' te antwoorden. ,,We weten uit de psychologie dat mensen gemotiveerder raken als ze het gevoel hebben dat ze erbij horen óf ergens in uitblinken. Een van de scholieren zei: 'normaal gesproken doen we trefbal, nu eindelijk eens iets leuks.'''