Kun je geschonden vertrouwen ooit nog terugwinnen?

De term vertrouwen viel de afgelopen tijd vaak in de politiek, wat mij betreft tot vermoeiens toe. Aanjager was het debat waarin demissionair premier Mark Rutte zich moest verdedigen voor de zoveelste ‘verkeerde herinnering’. Dit keer aan een gesprek over CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. De Tweede Kamer leek het hoog op te nemen. De voltallige oppositie eiste zijn vertrek en ook coalitiepartners waren kritisch. ‘Waar vertrouwen geschonden is, zal ik keihard werken dat te herstellen,’ reageerde Rutte. Het klonk alsof vertrouwen maakbaar is, iets dat je naar eigen inzicht kunt opbouwen en afbreken. Maar werkt dat wel zo? Als iemand gelogen heeft, kan hij hoog en laag springen, maar dan ben ik dat niet zomaar vergeten. Zo herinner ik me een vriendje uit mijn studententijd dat voor zijn moeder verzweeg dat we weer bij elkaar waren. Ik stond naast hem terwijl hij aan de telefoon een verhaal verzon waar hij die middag was geweest. Het gemak waarmee hij dat deed, voelde slecht. Meer dan twintig jaar later weet ik het nog.