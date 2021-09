Kunstenaar Bart toont zijn chronische depressie in foto-expositie: ‘Ik wil dit bespreekbaar maken’

Een donkere gestalte in een rolstoel, die in een gang van een verlaten Refaja ziekenhuis staat. Op de vloer een schaduwbeeld. Handen met uitgestrekte vingers op de rolstoelleuning, het lichaam tot aan de schouders in beeld. Het is een van de zelfportretten van Bart Rombout (46), tevens zijn lievelingsfoto. De foto is genomen in 2011, toen hij voor het eerst op de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (Paaz) verbleef: ,,De rolstoel staat symbool voor hoe ik mij toen voelde. Er staat niemand achter de rolstoel, ik kom niet vooruit.”