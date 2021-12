Lale Gül over de liefde: ‘Vreemdgaan vind ik niet erg. Ik ken dat gevoel van jaloezie niet’

Luister hier naar de nieuwste aflevering:

Podcast Over de Liefde

In deze aflevering praat Debby met schrijfster Lale Gül. 2021 was ontegenzeggelijk haar jaar. Lales debuut Ik ga leven kwam begin dit jaar uit en brak alle records. Haar verhaal, over het leven van een jonge vrouw in een streng Turks-islamitisch keurslijf, sloeg in als een bom. Ik ga leven werd een bestseller. Ze kreeg veel lof maar ze moest ook breken met haar familie. ,,Vrijheid heeft soms een hele hoge prijs”, concludeert Lale. Een ding is zeker: ze is gaan leven. Hoe? Dat hoor je in Over de liefde. Over de liefde is te beluisteren via Spotify en de Podcast-app. Elke zondag is er een nieuwe aflevering.