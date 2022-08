Last van eczeem? Een expert geeft tips

Last van een droge huid en jeuk? Dan kan het zijn dat je last hebt van eczeem. We vroegen Marjolein de Bruin-Weller, hoogleraar Eczeem aan de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht, naar tips om de jeuk tegen te gaan en de droge huid te verzorgen.

Wat is eczeem eigenlijk precies?

,,Eczeem is een huidaandoening die wordt veroorzaakt door een ontsteking in de huid. Er bestaan verschillende soorten van deze huidaandoening, maar de meest voorkomende is het constitutioneel eczeem, waarbij er plekken op de huid ontstaan.” Bij een lichte huid kleuren de plekken vaak rood, bij een getinte of donkere huid zijn ze donkerder.



Hoe vaak komt deze huidziekte voor?

,,Een half miljoen mensen heeft last van deze aandoening. De ziekte ontstaat in de meeste gevallen voor het vierde levensjaar, maar kan ook pas op latere leeftijd tot uiting komen. We weten dat 20 procent van de kinderen eczeem heeft. Een deel groeit daar overheen, maar 5 tot 10 procent van de volwassenen blijft er last van houden. Hoe het kan dat de een eroverheen groeit en de ander niet weten we nog niet.”



Wat is de oorzaak van eczeem?

,,Erfelijke factoren spelen een grote rol. Als een van je ouders er last van heeft, is de kans groot dat jij op latere leeftijd ook eczeem gaat ontwikkelen. In geval van beide ouders neemt die kans toe.”



,,Daarnaast zien we dat mensen met eczeem vaak ook last hebben van astma, hooikoorts of een voedselallergie. Dat noemen we een atopische aanleg.” Daar is sprake van bij een aangeboren aanleg om allergisch te reageren op bepaalde stofjes of middelen.

Quote Bijna alle mensen met eczeem hebben een droge huid, maar alleen een droge huid is niet genoeg voor de diagnose eczeem Marjolein de Bruin-Weller

Ook is er bij eczeem sprake van een overactief afweersysteem en een verminderde barrièrefunctie van je huid, waardoor je huid sneller kan gaan irriteren.

Hoe uit eczeem zich?

,,Door droogheid, schilfering en soms door een verdikking van de huid. Bijna alle mensen met eczeem hebben een droge huid, maar alleen een droge huid is niet genoeg voor de diagnose eczeem. De jeuk is het meest storend voor de patiënt. Die kan zo extreem zijn dat mensen niet meer kunnen slapen. Dat kan leiden tot vermoeidheid, depressie en angst. Je kunt die extreme jeuk vergelijken met muggenbulten over heel je lichaam.”



Waar op je lichaam komen de plekjes het meest voor?

,,Dat kan veranderen in de loop van iemands leven. Bij baby’s kan het eczeem over heel het lichaam aanwezig zijn. Tijdens de schoolleeftijd manifesteert de huidziekte zich voornamelijk in de elleboogplooien en knieholtes. Op volwassen leeftijd kan het eczeem eigenlijk overal voorkomen, vaak ook op het gezicht, de hals en soms op de handen, wat extra vervelend is omdat het zo goed zichtbaar is .”



Quote Wat gek is, is dat eczeem zich dus kan verplaat­sen. Het kan ook even verdwijnen, en daarna weer terugkomen Marjolein de Bruin-Weller

,,Wat gek is, is dat eczeem zich dus kan verplaatsen. Het kan ook even verdwijnen, en daarna weer terugkomen. Dat is natuurlijk heel erg balen, vooral als je er als jong kind veel last van had en het lijkt alsof het verdwenen is. Als de jeuk en schilfers dan rond je achttiende weer terugkomen, kan dat heel vervelend zijn.”

Is er iets tegen te doen?

,,In de jaren 50 zijn we begonnen met het smeren van hormoonzalf. Later, in de jaren 90, volgden afweerremmende medicijnen. Sinds 2017 zijn er nieuwe middelen op de markt in de vorm van een injectiepreparaat, dat je eens in de twee weken moet laten inspuiten. Hierdoor neemt de jeuk af en worden de plekjes minder groot. Het kan een goed alternatief zijn voor de vele crèmes die je anders je hele leven moet blijven smeren. Daarnaast zijn er sinds drie jaar ook nieuwe pillen tegen eczeem. Het goede nieuws is dus dat er in korte tijd veel medicatie is bijgekomen.”



,,Belangrijk om te weten is dat je van eczeem niet kunt genezen. De vele zalven die er zijn hebben net als de medicijnen een remmende werking. Dat betekent dat zodra je stopt met het gebruik ervan, de huidaandoening zal terugkeren. Eczeem is een chronische aandoening, dat vergeten mensen vaak.”

Heb je andere tips of middelen die de jeuk kunnen verzachten?

,,Iedereen probeert natuurlijk van alles. Het belangrijkste is dat mensen beseffen dat ze een chronische aandoening hebben. En weet dat je met alle lapmiddelen die er zijn om de jeuk te remmen niets opschiet. Je moet het eczeem proberen te remmen. Lukt dat, heb je ook minder last van jeuk.”



,,Ik hoor vaak dat het heel vervelend is dat je de rest van je leven met allerlei zalfjes moet blijven smeren. Laat je daarom adviseren, de ene zalf is de andere niet, en de ene voelt misschien net wat prettiger aan. Er zijn spreekuren waar je je kunt laten adviseren en waar je met goede begeleiding een zalfje kunt uitkiezen dat voor jou lekker voelt. Zo kan ik adviseren in de zomer een minder vette zalf te smeren dan in de winter.”

