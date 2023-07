Last van je darmen, verbrand door de zon? Zo laat je vakantiekwaaltjes de pret niet drukken

Muggen die ziektes versprei­den rukken op, zeker in de vakantie­lan­den

Naar Italië of Griekenland op vakantie? Vorig jaar raakten in beide landen vele honderden mensen besmet met het westnijlvirus. En die aantallen nemen alleen maar toe, waarschuwt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). ,,Ook in Nederland krijgen we ermee te maken.”