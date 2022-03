Leni (80) is aan tweede leven begonnen en daar hoort een tepeltatoeage bij

Het geluid van een zacht zoemende inktpen klinkt in de operatiekamer van de afdeling Plastische chirurgie van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Via een spiegeltje houdt Leni Cornelissen (80) uit Almkerk de verrichtingen van verpleegkundige Marianne van Heyningen in de gaten. ,,Ik ben nooit bang geweest in al die jaren in het ziekenhuis en nu vind ik dit spannend. Maar ik vertrouw jullie hoor.’’