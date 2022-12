Levenslang verbod om tabak te kopen voor Nieuw-Zeelandse kinderen

Aantal rokers flink afgenomen

De nieuwe regels om roken tegen te gaan in Nieuw-Zeeland gelden als een van de strengste in de wereld. Alleen in Bhutan is het nog strenger, waar sigarettenverkoop sinds 2010 voor iedereen verboden is. De laatste jaren is het aantal rokers in Nieuw-Zeeland al flink afgenomen. In 2021 rookte nog 8 procent van de bevolking, in Nederland was dat zo’n 20 procent.