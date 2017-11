'Licht man beter voor over behandelopties bij prostaatkanker'

Vanwaar het getwijfel?

Ze willen er vanaf zijn?

Is afwachten dan beter?

,,Nee, niet elke man kan leven met de gedachte dat er een tumor in zijn buik zit. Zeker als je een vriend of familielid hebt verloren aan kanker. Mijn boodschap is: de drie behandelopties hebben dezelfde levensverwachting, je kunt dus eigenlijk geen verkeerde keuze maken, máár: laat je goed informeren over de bijwerkingen.''

Doet de arts dat onvoldoende?

,,We weten niet precies waarom deze patiënten de verschillen onvoldoende kennen. We denken dat het ermee te maken heeft dat de patiënt op dezelfde dag hoort 'u heeft kanker' en 'dit zijn uw behandelopties'. Die eerste boodschap slaat vaak in als een bom, het tweede blijft niet hangen. Specialisten zouden beter moeten controleren of de patiënt alle informatie begrijpt. Uit dit onderzoek weten we dat patiënten die een aanvullend gesprek met een verpleegkundig specialist hebben gehad ook beter in staat waren een weloverwogen keuze te maken.''