Lijkt jouw poep op een harde worst of is het meer een gladde slang?

Hemd van het lijf Staatsse­cre­ta­ris Maarten van Ooijen: ‘Mijn vrouw zegt soms: volgens mij moet je even het bos in’

Beweging noemt Maarten van Ooijen een ‘kwetsbaar punt’ en snacken doet hij met snoeptomaatjes. Thuis gaat zijn telefoon in een bakje met een kaarsje erop. ‘De neiging om ’m steeds te pakken is dan weg.’ In deze Mezza-rubriek vertellen BN’ers over hun gezondheid.