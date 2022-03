Marga verloor in een half jaar ruim veertig kilo door anders te gaan eten: ‘Mijn doel is 79,9 kilo, dat lijkt me echt gaaf!’

In De Ontmoeting gaat verslaggever Gijs Kool op reis door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag: Marga, die in een half jaar veertig kilo afviel.

De Asperense Marga den Besten (55) gooit haar emmertje met sop leeg in een straatput want in haar huis is een kleine verbouwing bezig. ,,Het granol is als eerste van de muren gehaald en tsja, toen we toch bezig waren hebben we de hele hal maar aangepakt.’’



Maar de grootste verandering in het leven van Marga is niet de verbouwing, maar haar gewicht. Vanaf vorig jaar augustus gingen de koolhydraten eruit en at ze meer eiwitten. Om het resultaat alvast te verklappen: ze is veertig kilo lichter.

Handleiding met tips en recepten

Ze deed dit met behulp van de methode ‘Maatje minder’ die de twee sportieve Arnhemse broers Jeroen en Bas Meijerink voor hun eigen moeder hadden ontwikkeld en inmiddels aan heel wat mensen met overgewicht slijten: minder eten en veel gezonder voedsel klaarmaken zonder al te veel koolhydraten. De broers ontwikkelden een hele handleiding met tips en recepten, waar Marga dankbaar gebruik van maakt.



Een balletje gehakt met een beetje jus? Dat zat er een paar maanden niet in en dat had ze dan ook wel gemist, vertelt de Asperense die in Leerdam vooral bekend is van haar werk bij een reisbureau en een fietsenwinkel. Inmiddels beloont ze zichzelf elke zaterdag met frietjes.



,,Ik vermijd nog wel koolhydraten, en gelukkig zijn er tegenwoordig ook online veel goede recepten te vinden. Zes jaar geleden deed ik een crashdieet en dronk ik van die shakes. Maar moest leren op een andere manier te gaan eten.’’

Quote Ging ik naar het strand, dan was er altijd wel iemand die nog zwaarder woog, nou dan viel het bij mij wel mee Marga den Besten

De aanleiding voor deze grote ommezwaai was niet het overgewicht of onzekerheid, want de Asperense leefde gewoon haar leven en was tevreden.



,,Ik was vanaf mijn vijftiende al redelijk gezet, maar heb er nooit een probleem mee gehad.’’ Met een glimlach: ,,Ging ik naar het strand, dan was er altijd wel iemand die nog zwaarder woog, nou dan viel het bij mij wel mee.’’

‘De knop gaat om’

Maar toen ze vorig jaar met hartritmestoornissen in het ziekenhuis belandde en tegelijkertijd de coronadreiging rondom haar overgewicht hing, dacht ze diep na en besloot: ‘De knop gaat om’.



Hoever ze nog door wil gaan? Marga is er bijna, vertelt ze. ,,Ik ben nu 81 kilo en wil 79,9 kilo wegen, dat lijkt me echt gaaf!’’

