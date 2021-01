Max had een tekort aan testosteron: ‘Mijn jaren als zombie vlogen voorbij’

Drie grote gebeurtenissen kwamen in 2015 in mijn leven bij elkaar. Ik haalde mijn rijbewijs (op mijn 36ste), ik kreeg een zoon en ik rondde mijn eerste echte grotemensendocumentaire af. Wij Moszkowicz ging in de lente van 2016 in première. Het was een spannende tijd. Al die gebeurtenissen hadden invloed op elkaar. Geen rijbewijs? Dan kun je het mooie nieuwe leven niet rondrijden. Geen documentaire? Geen geld en een tegenslag op carrièregebied.