‘Medicijn tegen alzheimer is er niet, dat ben je zelf’

Hij heeft in 35 jaar tijd in het Maastricht UMC+ duizenden patiënten voorbij zien komen. ,,Als ze te horen krijgen dat zij lijden aan dementie, aan alzheimer, dan schrikken ze. Dan zie je ze vaak reageren alsof ze kanker hebben en zijn uitbehandeld’’, zegt Frans Verhey in een werkkamer in het academisch ziekenhuis. ,,Maar dat is niet reëel. Het leven houdt niet meteen op. Veel ouderen komen er na verloop van tijd achter dat zij met goede ondersteuning best nog veel leuke dingen kunnen doen en beleven.’’