Meer gezonde kinderen door streng anti-rookbeleid

Luchtweginfecties

Een kind dat na de geboorte meerookt met een ouder heeft het grootste risico op een ernstige luchtweginfectie. Maar ook wanneer de moeder tijdens de zwangerschap rookt óf wanneer haar partner rookt, kan de ongeboren baby al schade aan de luchtwegen oplopen. In Nederland worden jaarlijks 8.000 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige luchtweginfecties als bronchitis en longontsteking. ,,Een aanzienlijk deel daarvan kunnen we voorkomen en dat hebben we nu op grote schaal aangetoond: een streng anti-rookbeleid bespaart veel leed'', zegt Jasper Been, onderzoeker en kinderarts van het Erasmus MC in Rotterdam. Andere factoren die de gezondheid van kinderen kunnen beïnvloeden, zoals de afkomst en leeftijd van de moeder, werden tijdens het onderzoek uitgesloten. Wereldwijd worden jaarlijks vijftien miljoen kinderen te vroeg geboren. Een rookvrije omgeving kan dit aantal met 4 procent terugdringen. Been: ,,We moeten de ernstige gevolgen van een vroeggeboorte niet onderschatten. Deze kinderen hebben een hoger risico op leer- en gedragsproblemen, waar ze hun leven lang last van houden.”

Vroeggeboorte

Volgens de onderzoekers wordt de gezondheidswinst groter naarmate de anti-rookmaatregelen strenger zijn. Nederland behoort met rookvrije werkplekken (2004) en een rookverbod in de horeca (2008) tot de middenmoot. In Nederland rookt één op de tien vrouwen tijdens haar zwangerschap. Eén op de vijf ouders rookt thuis.



Landen als Australië en Groot-Brittannië doen het beter, volgens Been. Hier worden boetes uitgedeeld wanneer een ouder in de auto rookt met het kind op de achterbank, hebben sigarettenpakjes geen merk meer en is de handhaving strenger. ,,We zien dat zulke wetten niet alleen effect hebben op de plekken waarvoor ze bedoeld zijn, zoals in cafés of op het werk, maar dat mensen dat gedrag thuis overnemen. Ook zorgt een wet er vaak voor dat rokers zeggen: dit is het moment dat ik ga stoppen.”



Landen waar nog lang niet alle publieke ruimtes rookvrij zijn, zijn bijvoorbeeld India en China. Nederland mag dan misschien verder zijn, maar het is nog niet genoeg, vindt de kinderarts. ,,In Nederland zie je nu steeds meer burgerinitiatieven ontstaan om bijvoorbeeld speeltuinen, schoolpleinen en pretparken rookvrij te maken, maar een regering kan ook een verantwoordelijkheid nemen.”