Michiel viel 40 kilo af zonder naar de sportschool te gaan: ‘Vijf simpele aanpassingen in mijn leven’

Hoewel de verpleegkundig specialist vanuit zijn beroep weet wat wel en niet gezond is, benadrukt hij – zowel op LinkedIn als tijdens het interview - meerdere malen dat hij geen diëtist is. ,,Voor zover ik weet, is deze methode niet wetenschappelijk onderbouwd. Ik doe echt alleen wat voor mij goed voelt.” Waarom Soullié het dan toch op LinkedIn deelt? ,,Als mijn verhaal één iemand kan inspireren of motiveren, heb ik al genoeg bereikt.”



Daarnaast drukten oud-collega’s hem op het hart dat een update over zijn uiterlijk noodzakelijk was. ,,Ik kwam deze oud-collega’s op een congres tegen, maar ze herkenden me gewoon niet meer. Ze zeiden: Michiel, je moet echt jouw profielfoto updaten, want je bent gewoon een ander mens. Het voelde logisch om mijn verhaal daarbij te vertellen.” Soullié weet namelijk dat zijn oud-collega’s gelijk hebben. ,,Als ik nu een reflectie van mezelf in het raam zie, kan ik mijn ogen nog steeds niet geloven.” Maar die uiterlijke transformatie noemt hij niet meer dan een aangename bijkomstigheid. “Een gezonde levensstijl is echt mijn motivatie. Het maakt niet uit hoe je eruitziet.”