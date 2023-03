Miljoenen Nederlanders hebben te veel vet op hun lever, maar er is een oplossing

Nikki (24) had jarenlang een vitamine B12-te­kort: ‘De dokter vond het bijzonder dat ik nog niet in een rolstoel zat’

Vanaf haar 12de had Nikki Hendriks (24) last van allerlei klachten: buikpijn, vermoeidheid en vergeetachtigheid. Na negen jaar van het kastje naar de muur kreeg ze in 2019 eindelijk de diagnose: een vitamine B12-tekort.