Mindful seks: zen en meer zin

Het lijkt wel een toverwoord: mindfulness, en in zekere zin is het dat ook. De beproefde techniek kwam overwaaien uit het boeddhisme en biedt soelaas in tijden van stress. De essentie is om elke seconde en elke gewaarwording bewust mee te maken. Om je hoofd niet te laten vollopen met gepieker. Mindfulness helpt je afstand te nemen van het getater in je bovenkamer, je gedachten te zien als wolken die voorbijdrijven en niet als waarheden die zijn gebeeldhouwd in steen.