Na 70 jaar maandverband heb je nu gewoon een broekje dat je kunt wassen: menstruatieondergoed

Alle toekomst­plan­nen vielen van tafel toen Jannie (52) de diagnose ALS kreeg: ‘Vooruit­zicht zeer angstig’

Jannie Seinen (52) uit Rutten kreeg drie jaar geleden te horen dat ze ALS heeft. Een moment dat ze nooit meer vergeet. Hoewel een medicijn haar waarschijnlijk niet meer zal helpen, doet ze er toch alles aan het zo snel mogelijk te laten ontwikkelen: ,,Ze moeten nu wel opschieten, want het wordt steeds zwaarder.” De traditionele veiling van het eerste kistje Meischol op Urk, volgende week, is daarmee een stap in de goede richting.