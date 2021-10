Naomi (25) doorbreekt taboe rond Prikkelbare Darm Syndroom: ‘Op mijn TikTok-account praat ik eindelijk eens wél over poep’

Poep is vies. Daar praat je niet over. En vrouwen al helemaal niet. Buikpijn, dat hebben we allemaal wel eens. En je moet je vooral niet aanstellen. Dankzij dit soort vooroordelen, aannames en stigma’s durfde Naomi Reesing (25) jarenlang niet te praten over hoe het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) haar leven beheerste. Dit jaar besloot ze een voorbeeld voor anderen te zijn door wél haar mond open te trekken en goudeerlijke TikToks te maken over dit taboeonderwerp. En dat heeft een grote impact.

,,Ik wil voor anderen het voorbeeld zijn dat ik zelf nooit heb gehad”, vertelt Naomi gepassioneerd als ze vertelt over haar TikTok-account. Tot een half jaar geleden deed ze weinig met haar account. Zo nu en dan maakte ze een grappige video, meer niet. Ondertussen leed ze aan een syndroom dat haar leven beheerste. Maar online, wist niemand dat. ,,Totdat ik op een dag over TikTok scrolde en zag dat mensen daar steeds meer over taboes en persoonlijke onderwerpen praatten. Ineens viel het kwartje: ik moet praten over mijn Prikkelbare Darm Syndroom. Wie weet kan ik er iemand mee helpen.”

Quote Ik probeer ze te steunen, te motiveren om naar de dokter te gaan met hun klachten of een handje te helpen Naomi

‘Dat is poep’

Inmiddels heeft Naomi tientallen video’s waarin ze praat over hoe het leven eruit ziet met PDS. Ze praat over de symptomen, geeft voedingstips en deelt haar eigen ervaringen. Soms zijn die verhalen grappig, soms zeer pijnlijk. Zo worden haar verstopte darmen en opgezette buik vaak aangezien als zwangerschap. ,,Dat is geen baby, dat is poep", zegt Naomi met enig cynisme in haar stem als ze in een TikTok-video over haar buik aait. Op die manier probeert ze PDS bespreekbaar te maken en het taboe er omheen te doorbreken. ,,Maar het is vooral de bedoeling dat mensen mijn video’s zien en denken: hé, dit herken ik. Ik heb dit ook”, legt Naomi uit. ,,Ik probeer ze te steunen, te motiveren om naar de dokter te gaan met hun klachten of een handje te helpen.”

Dat doel is inmiddels lang en breed bereikt. Naomi’s video’s worden bekeken door maar liefst 45.000 volgers en wekelijks krijgt ze honderden berichten in haar inbox. ,,Soms willen mensen hun eigen ervaringen met PDS delen, soms vragen ze om tips en soms bedanken ze me omdat ze zo blij zijn om eindelijk iemand te zien die is zoals zij. Dat is heel bijzonder. Hier doe ik het voor!”

Taboe en onwetendheid

Zelf had Naomi niemand om advies of steun bij te zoeken. ,,Sinds ik me kan herinneren heb ik last van mijn darmen. Altijd had ik ondraaglijke buikpijn, harde, opgeblazen buiken en problemen met poepen.” Op haar veertiende kreeg zij de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom. ,,Maar ik kon er met niemand echt over praten.” Haar familieleden en beste vrienden wisten wel globaal van haar klachten, maar niemand wist in detail hoe PDS het leven van Naomi beheerste. ,,Praten over poep, dat doe je niet. Dat is vies.”

De onwetendheid zorgt voor onbegrip. Op haar werk krijgt ze meermaals te horen dat ze ‘altijd wel wat heeft’, terwijl ze soms huilend op de werkvloer staat door een aanval. ,,Tijdens zo’n aanval moet ik uit het niets heel nodig naar de wc. Het is alsof je diarree hebt en weet: ik moet binnen een paar seconden op de wc zitten. Anders gaat het fout.” Dat gevoel gaat vaak gepaard met extreme buikkrampen, misselijkheid en overmatig zweten.

Toch lijkt vrijwel niemand in te zien hoe vervelend zo’n PDS-aanval kan zijn. ‘Ik heb ook wel eens buikpijn’, klinkt het nog al te vaak. En als Naomi eens zo’n aanval krijgt in het bijzijn van haar vrienden, wordt er vooral lacherig over gedaan. ,,Voor mij was het echt vreselijk. We waren buiten en er was geen wc in de buurt. Ergens aanbellen durfde ik niet. Uiteindelijk ben ik met helse pijn naar huis gestrompeld om daar uren op de wc te zitten. De tranen liepen over mijn wangen, maar mijn vrienden begrepen de ernst van de situatie niet. Dan brokkelt je zelfverzekerdheid heel erg af, hoor.”

Handigheidjes en tips

Dankzij openhartigheid op sociale media en de body positivity-beweging is Naomi steeds meer van zichzelf en haar eigen lijf gaan houden. ,,Opgeblazen of niet: ik ben nu echt blij met mezelf. Ik mag er zijn”, zegt ze vol trots. Dat ze door de jaren heen heeft geleerd om haar PDS in toom te houden, heeft haar daar erg bij geholpen. ,,Ik weet inmiddels welke voeding of activiteiten ik moet vermijden om te voorkomen dat mijn buik opzet of mijn darmen plotseling van slag raken.” Zo vermijdt ze lactose en bepaalde fruitsoorten, mediteert ze om stress – en daarmee extra darmproblemen – voor te zijn. En mocht ze toch een aanval krijgen op een ongelukkig moment, is ze tegenwoordig goed voorbereid. ,,Met de Hoge Nood-app kan ik overal zien waar het dichtstbijzijnde openbare toilet is. En voor als dat niet lukt, heb ik een medische toiletpas aangevraagd. Als ik die laat zijn kan ik vrijwel altijd en overal een toilet gebruiken.”

Tekst gaat verder onder de video.

Dat soort handigheidjes heeft Naomi door de jaren heen verzameld en met veel vallen en opstaan weet ze inmiddels hoe om te gaan met haar PDS. Maar dat gunt ze anderen ook. ,,Ik wil mensen met dezelfde diagnose een shortcut geven door mijn adviezen en ervaringen te delen.” Ze is geen arts, maar wel een ervaringsdeskundige die maar wat graag steun biedt aan anderen. ,,Dus mocht iemand dit lezen en denken: hé, dat heb ik ook. Mijn inbox staat altijd open!”

