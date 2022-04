Nederlandse jongere werd een beetje minder gelukkig

cbsHet geluksgevoel onder Nederlandse jongeren is de afgelopen kwart eeuw gedaald. In 2021 gaf 81 procent van de 18- tot 25-jarigen aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent.

Van alle generaties zijn de jongvolwassenen het meeste geluk ‘kwijtgeraakt’. En dat is opmerkelijk, want in 1997 was de groep jongvolwassenen nog het gelukkigst van alle leeftijdsgroepen, blijkt uit cijfers van het CBS. Die situatie is helemaal omgedraaid; bijna 25 jaar later zij het vaakst ongelukkig.

Tot aan 2012 bleef het geluksgevoel onder jongvolwassenen stabiel en relatief hoog, maar vanaf dan zien de onderzoekers van het CBS een knik naar beneden. ,,We weten dat prestatiedruk en stress een grote rol speelt’’, zegt Frank Notten, woordvoerder van het CBS.

De scherpste daling kwam op het moment dat de coronacrisis begon. ,,Tijdens lockdowns met avondklokken en beperkende maatregelen daalde het gevoel van geluk en tevredenheid het meest’’, zegt Notten. Maar ook hier valt op dat jongvolwassenen het meest last hadden van de beperkende maatregelen. ,,Ze waren vaker somberder of eenzaam, gaven zij aan. Vaker dan in andere leeftijdsgroepen.’’

Sociale media

Zonder het onderzoek te hebben gelezen, wijst Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, naar de opkomst van technologie en opkomst van sociale media als boosdoeners van de geluksdaling die in 2012 voor het eerst inzette. ,,Toen ik in de zeventiger jaren in een klein dorp opgroeide, kende ik niet eens drie mensen die een grote carrière hadden opgebouwd. Maar nu kan je met gemak honderden geslaagde influencers vinden. En je ziet hoe ze op Ibiza vakantie vieren met feesten en muziek. Jongeren meten zich makkelijker aan de successen van anderen.’’

Quote Toen ik in de zeventiger jaren in een klein dorp opgroeide, kende ik niet eens drie mensen die een grote carrière hadden opgebouwd. Arie Dijkstra, Rijksuniversiteit Groningen

Wat ook meespeelt, zegt Dijkstra, is dat jongeren minder levenservaring hebben en daarmee minder vergelijkingsmateriaal: ,,Een 20-jarige kan denken: geluk, dat is feesten op Ibiza, het hoogst haalbare. Als je wat ouder bent, heb je vaak meer meegemaakt en heb je meer vergelijkingspunten. Iemand die op z’n 60ste ziek is geworden, kan misschien denken: op m’n 20ste was het allemaal zo slecht nog niet.’’

Niet afgemaakte opleidingen en worstelen met pensioen

Desondanks blijven Nederlanders over het algemeen behoorlijk gelukkig. Ze geven aan dat ze tevreden zijn met het leven. De meeste mensen vinden het leven de moeite waard, en vinden dat zij iets kunnen toevoegen aan de samenleving. Dat laatste gevoel hebben 75-plussers en 18- tot 25-jarigen het minste.

Jongeren maken zich vooral zorgen over niet afgemaakte opleidingen, ouderen worstelen vooral met hun pensioen. Hoogopgeleiden, mensen met een hoog inkomen en mensen die vrijwilligerswerk doen hebben het vaakst het gevoel dat hun leven de moeite waard is. Singles hebben dat gevoel het minst.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: