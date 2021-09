Nel (70) begeleidde honderden mensen in een hospice: ‘Soms vertellen ze dingen die ze nooit verteld hebben’

Zo komt de Amsterdam­se­straat­weg eruit te zien: keizerlij­ke glans van weleer moet terugkeren

14 september De Amsterdamsestraatweg in Utrecht moet weer een straat worden waar mensen zich thuis voelen en graag naartoe komen om te werken, te winkelen of overdag een broodje te eten. Dat is het doel van de miljoenen euro’s kostende herinrichting van de langste winkelstraat van Nederland.