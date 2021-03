Nick (26) inhaleerde soms wel 7 tanks lachgas per avond, tot hij ineens bijna niet meer kon lopen

Nick ervaart nog dagelijks dat gebruik van lachgas enorme gevolgen kan hebben. De 26-jarige man, die anoniem wil blijven omdat hij een eigen bedrijf heeft, krijgt wekelijks twee injecties met vitamine B12 om ervoor te zorgen dat de pijn in zijn voeten verdwijnt. De pijn is het gevolg van lachgasgebruik. ,,Ik kon op een gegeven moment nog geen vijftig meter lopen”, zegt hij. ,,Dat is écht wel eng hoor.”



Aan dat moment ging een periode vooraf waarin Nick met enige regelmaat tintelingen en pijntjes had, maar die negeerde hij. ,,Ik ben iemand die door pijn heen kan werken. Ik ben daar nooit zo mee bezig, kan best wel hard voor mezelf zijn. Maar op een gegeven moment werd het gewoon te erg. Alsof iemand de hele tijd met een naald in je prikt. Toen ik me op een avond bij de eerste ballon meteen niet lekker voelde, realiseerde ik me: het is genoeg geweest. Het moet klaar zijn met dat spul.”