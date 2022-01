Niemand wist het, zelfs zij niet: Marlies (56) was 20 jaar geleden al in de overgang

Marlies van Dooren (56) was twintig jaar geleden al in de overgang. Niemand wist het, zelfs zij niet. ,,Ik voelde me machteloos. Iets wat achteraf onnodig bleek. Overgangsklachten overkomen je niet, maar heb je grotendeels zelf in de hand. Daarom help ik nu andere vrouwen.”