Niet aankomen deze zomer? Let dan vooral op je alcoholgebruik

Sinds de sportscholen weer open zijn en teamsporten weer mogen, is voor velen de tijd aangebroken om gezonder te gaan leven. Eindelijk die coronakilo’s eraf. Maar rekening houden met een dieet in de zomer, en ook nog genoeg bewegen? Dat vinden veel mensen toch lastig.

Karine Hoenderdos, diëtist en schrijver van het boek Overgewicht? Maak Jezelf beter legt uit waarom een streng dieet nooit een goed idee is, ook niet op vakantie: ,,Als je streng lijnt, dan past je stofwisseling zich aan en gaat je lichaam zuiniger om met de energie die het krijgt uit voedsel. Je lichaam gaat vervolgens minder calorieën verbruiken. Op het moment dat je weer meer gaat eten, is de kans groot dat je om die reden weer aankomt. Daarom werkt streng lijnen vaak niet goed. Het belangrijkste is dat je een manier van eten vindt die bij jou past, en die je je hele leven kunt volhouden.”

Koppel gezelligheid los van eten

,,Gezelligheid wordt vaak gekoppeld aan ongezond eten. Die gewoonte krijgen we van jongs af aan mee”, zegt leefstijlcoach Eva Cornet. ,,Bij de barbecue of borrel nemen we wit stokbrood met smeersels, gezouten nootjes, frituursnacks, chips, alcohol. Het zou al veel schelen als we ons daar bewust van worden.”

Bespreek het met je gezelschap

Je maakt het jezelf wel erg moeilijk als niemand weet dat je gezond wilt eten en drinken, en er van alles op tafel komt. ,,Je gezelschap wil vaak ook niet de hele tijd ongezond doen en vindt het misschien zelf ook lastig. Gezelligheid gaat om de mensen met wie je bent. Wat je eet of drinkt doet er vaak niet toe”, aldus Cornet.

Quote Misschien eet je op vakantie graag friet bij een stuk vlees, maar doe dat dan niet elke dag Eva Cornet

Bedenk makkelijke regels

Voor alle dingen die je vol wilt houden, geldt: maak een concreet plan. Cornet: ,,Als je van tevoren de doelstelling hebt om fit te blijven en niet aan te komen, bedenk dan wat je wel en niet kunt doen. Misschien eet je op vakantie graag friet bij een stuk vlees, maar doe dat dan niet elke dag. Een goed moment zou bijvoorbeeld zijn na een dag waarop je veel in beweging bent geweest. Stel een limiet, bijvoorbeeld twee keer per week. De rest van de week eet je er dan salade bij.”

Probeer lokale specialiteiten uit

Hoenderdos vindt het zelf leuk om op vakantie lokale specialiteiten uit te proberen, die nog wel in een redelijk gezonde leefstijl passen. Dus geen friet en ijsjes die je ook in Nederland kunt eten. ,,Gezond eten op locatie wordt dan een leuk experiment, omdat je toch anders eet dan je gewend bent. Probeer wel de toeristische restaurantjes te vermijden, waar je vaak toch weer friet krijgt. Ga echt meer zoals de lokale bevolking eten – die dus ook niet elke dag uit eten gaat. Doe bijvoorbeeld eens boodschappen op de markt en haal verse groenten, fruit en vis.”

Met alcohol wordt het moeilijk

,,Alcohol is natuurlijk ook een groot nadeel voor je gewicht’’, stelt Hoenderdos. ,,In 1 gram alcohol zitten 7 kilocalorieën, en in een gemiddeld drankje zit gemiddeld tien gram alcohol. Bovendien verlaagt het je bloedsuikerspiegel, waardoor je trek krijgt en heb je minder remmingen, waardoor je waarschijnlijk ook meer gaat eten. Die drie dingen samen zorgen ervoor dat alcohol niet zo goed is voor je gewicht.” De diëtist vervolgt dat het het beste is om bij elk glas alcohol ook een glas water te nemen. ,,En probeer jezelf te beperken en niet te veel te drinken.”

Quote Op vakantie is er elke dag wel iets aan beweging te doen Eva Cornet

Stop een springtouw in je tas

Niet sporten omdat je op vakantie bent is voor velen een ideaal excuus. Maar eigenlijk zou je tijdens je vakantie juist meer tijd moeten hebben om te bewegen. Cornet heeft veel ideeën: ,,Op vakantie is er elke dag wel iets aan beweging te doen. Door de stad of bergen wandelen, fietsen (citybikes huren), zwemmen, badmintonnen of volleyballen op het strand, of actief spelen met de kinderen.”

Ben je op een plek waar je niet zoveel van A naar B gaat, dan kun je bijvoorbeeld hardloopschoenen in je tas stoppen. Houd je daar niet van, dan kun je ook springtouwen of sportelastieken meenemen, die wegen niks. ,,Bovendien staan op YouTube veel leuke work-out-video’s. Een minuut touwtje springen en een minuut rust, en dat houd je dan een kwartier aan. Ideaal! En als je in een grote stad bent waarbij je alles met de metro doet, stap dan een halte eerder uit: zo loop je toch nog een stukje en zie je meer”, aldus Cornet.

