Niet naar school omdat je ongesteld bent? Annette (54) hielp 50.000 meisjes in Malawi aan maandverband

Week van de overgang Maike gaat door de overgang: ‘Ik wil niet bij een club, en ook geen contact met lotgenoten’

12 april Journalist Maike Jeuken had er totaal geen trek in maar moest eraan geloven: de overgang. Na vier jaar tegenstribbelen duikt ze in taboes. En ze geeft zich zelfs over aan een vrolijke gids: ‘Je komt rustiger en tevredener terug, een betere versie van jezelf.’