Nieuwe adviezen om te stoppen met antidepressiva: ‘Mensen schrikken van klachten tijdens afbouwen’

Mensen met depressies of angststoornissen varen meestal goed bij antidepressiva. Via een psychiater of de huisarts krijgen ze de medicijnen voorgeschreven. Maar over hoe lang de antidepressiva nodig zijn en hoe ze kunnen stoppen, daarover hebben patiënten en artsen het een stuk minder vaak.

Met als gevolg dat zo’n 250.000 mensen langer dan een jaar dergelijke medicijnen gebruiken. Om mensen die langdurig antidepressiva slikken te helpen, publiceren beroepsverenigingen van huisartsen, apothekers en psychiaters samen met patiënten vandaag adviezen voor afbouw van de medicatie. ,,Er zijn best mensen die willen stoppen. Die proberen het op eigen houtje, schrikken van de onttrekkingsverschijnselen en durven het vervolgens niet nog een keer”, verklaart psychiater Eric Ruhé van het Radboudumc, die namens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de werkgroep leidde.

Bij het afbouwen kunnen zogenoemde onttrekkingsverschijnselen, zoals hartkloppingen, slapeloosheid of misselijkheid, ontstaan. Vaak weten ze niet dat dergelijke klachten kunnen ontstaan. Daarom hebben patiënten goede begeleiding nodig bij het stoppen. ,,Als mensen antidepressiva krijgen voorgeschreven, zitten ze vaak in een diep dal waar ze eerst uit willen komen. Het lukt dan niet altijd goed om te praten over de verschijnselen die kunnen optreden bij het stoppen van de medicijnen, ook al is dat belangrijk”, zegt Ruhé.

Angstig

Maar ook als patiënten zich niet meer depressief voelen, komt dat gesprek er veelal niet. Patiënten blijven de medicijnen gebruiken. ,,Het is invoelbaar dat mensen angstig zijn om te stoppen. Ze willen niet opnieuw in zo’n diep dal belanden.” Maar vooraf valt niet goed te voorspellen of patiënten zonder antidepressiva een terugval krijgen. Bovendien lijken sommige onttrekkingsverschijnselen op een terugval.

In 2018 verschenen al soortgelijke adviezen voor de afbouw van een deel van de antidepressiva. Door de coronapandemie is het moeilijk te meten of en hoeveel mensen er sindsdien méér zijn gaan afbouwen. Maar wat er wél gebeurde, is dat er meer soorten afbouwmedicatie bij zijn gekomen. ,,Soms is het beter om het medicijngebruik in kleine stapjes terug te brengen, maar dan moeten die doseringen er wel zijn”, legt Ruhé uit.

Met deze aanvullende adviezen voor andere antidepressiva hopen de belangenverenigingen langdurig medicijngebruik te verminderen. ,, Er zijn mensen die zelf graag willen stoppen, want van de medicijnen krijgen ze soms minder zin in seks, of overgewicht. Het zou goed zijn als patiënten elk jaar een gesprek met hun arts hebben om te kijken of ze wel of niet willen doorgaan met het gebruik van antidepressiva. Als patiënten willen stoppen, kan je dat beter goed begeleiden.”