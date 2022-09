Nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker: ‘Geschenk uit de hemel’

Haar gulle lach werd een chagrijni­ge frons, blijdschap werd hypochon­drie: Leila had een burn-out

Ze zag overal tegenop, werd lichtgeraakt en zwaarmoedig. Het liefst was ze de hele dag onder de dekens gekropen, met de gordijnen van de slaapkamer potdicht. Voor Leila Leusen werd het leven een beproeving, toen ze een burn-out kreeg. Nu ze is opgekrabbeld, heeft ze het plan opgevat lotgenoten een helpende hand te reiken. ‘Het is een win-winsituatie’.

8 september