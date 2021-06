Nieuwe mogelijkheden om ‘die andere pandemie’, obesitas, beter aan te pakken

Als de diagnose hartfalen eenmaal echt is gesteld, komt één op de drie patiënten daar binnen een paar jaar aan te overlijden, vertelt Snelder. ,,Het is eigenlijk dodelijker dan kanker.” Ook is bekend dat obesitaspatiënten tweemaal zo vaak met hartfalen, waarbij het hart niet goed meer in staat is het bloed door het lichaam te pompen, te maken krijgen als gezonde mensen.



Alleen - en dat is het probleem - er wordt tot nu toe nauwelijks omgekeken naar mogelijke hartkwalen bij obesitaspatiënten, vertellen Van Dalen en Snelder. Suikerziekte, slaapapneu, verhoogde cholesterol; dat zijn bekende gevolgen die mensen met een ernstig overgewicht (oftewel een BMI, Body Mass Index, van boven de 35) ontwikkelen. Van Dalen: ,,Dan heb je het niet over iemand die een beetje te zwaar is, maar vijftig tot tachtig kilo moet afvallen.