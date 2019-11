Nieuwe techniek verkort behandeling van prostaatkanker drastisch

Het UMC Utrecht heeft een apparaat uitgevonden dat MRI-beelden maakt en tegelijkertijd de prostaat bestraalt in geval van kanker. Door de nieuwe techniek hoeft een grote groep mannen met prostaatkanker nog maar vijf keer bestraald te worden. Voorheen moesten zij 35 keer naar het ziekenhuis.



,,Tijdens het bestralen hebben we constant de prostaat in beeld’’, legt radiotherapeut Jochem van der Voort van Zyp uit. ,,Hierdoor kunnen we veel nauwkeuriger bestralen, waardoor we minder gezond weefsel raken. Bovendien is de straling veel krachtiger, waardoor de mannen minder vaak terug hoeven te komen.”