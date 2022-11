Nikki (24) had jarenlang een vitamine B12-tekort: ‘De dokter vond het bijzonder dat ik nog niet in een rolstoel zat’

Als jong meisje kon Nikki niet meer meedoen met de gymles, vanwege heftige buikpijnklachten. ,,Soms had ik er veel last van en dan weer een tijdje niet. De huisarts vertelde me dat ik waarschijnlijk last had van het prikkelbaredarmsyndroom.”



Er kwamen allerlei klachten bij. Ze werd vergeetachtig, kreeg gewrichtsklachten en was heel moe. ,,Volgens de mensen om me heen leek het wel of ik dement werd. Deze klachten zorgden voor veel afspraken bij de huisarts, maar ook bij een psycholoog. Ze konden niets vinden en geen touw vastknopen aan mijn klachten. Daardoor werd me verteld dat het tussen mijn oren zat. Maar mijn klachten werden steeds erger.”



Nadat ze meeging om te sporten met haar familie en de volgende dag haar bed niet meer uit kon, wist Nikki dat er iets echt niet klopte.