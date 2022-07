Nona (19) was ooit het ‘allervrolijkste kind’, maar toen sloeg alles om: ‘Euthanasie leek de enige uitweg’

Virologen willen homoseksue­le mannen preventief inenten tegen apenpokken

Als het aan virologen ligt, worden mannen die seks hebben met andere mannen preventief gevaccineerd tegen het apenpokkenvirus. Het gaat specifiek om de groep die ook al het preventieve hiv-medicijn PrEP neemt. De in Europa nieuwe ziekte waart nu vooral in deze kringen rond en experts willen voorkomen dat het verder verspreidt in Nederland.

6 juli