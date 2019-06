‘Normaal doe ik dit niet met handschoenen’, zei hij. ‘Maar u heeft hiv’

Hoelang al bent u een van de ruim 23.000 Nederlanders met hiv?

,,Toen ik me in 1988 opgaf als bloeddonor, kreeg ik een brief thuis met de diagnose. Overgehouden aan een seksueel contact veertien maanden daarvoor. In de tien jaren daarna werd ik steeds zieker. In 1996 begon ik als een van de eersten aan een nieuwe behandeling, de combinatietherapie: ik woog bijna niets meer. Mijn arts heeft me weggesleept voor de poorten van de hel. Ik ben nu hiv-activist. Ik werk onder meer mee aan het magazine Hello Gorgeous, voor en door mensen met hiv. We vertellen de niet-zielige verhalen.’’