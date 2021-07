Nu op de yogamat, vroeger in het café: ‘Zelfs als de kinderen op bed lagen, werkte een van ons door’

Onderzoek wijst uit dat e-sigaret schadelij­ker is dan gedacht

12 mei De e-sigaret wordt vaak gebruikt om te stoppen met roken, maar de elektronische sigaret is schadelijker dan gedacht. Dat meldt het Trimbos-instituut dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) onderzoek doet naar de rookwaar. Staatssecretaris Paul Blokhuis bekijkt of nieuwe maatregelen nodig zijn om het gebruik ervan te ontmoedigen.