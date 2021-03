Ogen van 600.000 euro: Michiel (26) krijgt unieke behandeling om blindheid te voorkomen

Als eerste in Nederland ondergaat hij deze week in het Oogziekenhuis in Rotterdam namelijk nieuwe én peperdure gentherapie die de achteruitgang moet stoppen. Kostenplaatje: ruim 300.000 euro per oog. ,,Ik ben blij en dankbaar. Ik zie het als een heel mooi cadeau.” Het Oogziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat de behandeling gaat doen.



De gentherapie is al enkele jaren op de markt, maar vanwege het gigantische prijskaartje is lang onderhandeld over opname in de zorgverzekering. Net voor de jaarwisseling kwam minister Van Ark met het verlossende woord: de behandeling wordt vergoed.