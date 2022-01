OMT-lid en kinderarts Illy: ‘Met vaccineren kinderen maak je kans op schoolsluiting zo klein mogelijk’

Vanaf volgende week dinsdag ploffen er 1,3 miljoen brieven door de bus bij de ouders van 5 tot en met 11 jaar. Daarin staat dat zij telefonisch een afspraak kunnen maken bij de GGD voor het laten vaccineren van de kinderen. De week erop worden dan de eerste prikken gezet. Kinderarts en OMT-lid Károly Illy adviseert ouders die ‘de kans op schoolsluiting zo klein mogelijk willen maken hun kinderen te laten vaccineren’.

Het coronavaccin is het effectiefste middel ter voorkoming van ernstige ziekte bij corona. Bij kinderen is de kans heel klein dat die ernstig ziek worden. Inenten helpt ook tegen overdracht van corona. De kans dat klasgenoten of de juf of meester ziek worden is dan kleiner.

Kinderarts en OMT-lid Károly Illy adviseert een vaccinatie bij (basisschool)leerlingen als je schoolsluiting tegen wilt gaan.

Nuanceverschil

Ouders met kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen zelf bepalen of zij hun kroost laten vaccineren. Bij 12 tot en met 17-jarigen adviseren zowel de Gezondheidsraad als de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wél nadrukkelijk om de prik te nemen. ,,Dit is een klein nuanceverschil’’, benadrukt Illy. ,,We doen dit omdat het bij de tieners de voordelen van het vaccineren duidelijk groter zijn dan de nadelen die een vaccinatie mogelijk met zich meebrengt. Bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar is dat niet zo duidelijk.’’

Of Károly Illy - die zelf kinderen heeft van 22, 24 en 26 die alle drie gevaccineerd zijn - een advies heeft aan ouders van 5- tot 12-jarigen? ,,Beste ouders, informeer je goed. U heeft echt keuzevrijheid. Bij jonge kinderen is de kans op heel erg ziek worden door corona ook heel erg klein en heel erg zeldzaam, maar de kans op een ernstige bijwerking is nóg kleiner en nóg zeldzamer.’’

MIS-C

Onlangs adviseerde de Gezondheidsraad positief over het laten vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. In 2021 belandden in Nederland 130 kinderen uit die leeftijdsgroep met corona in het ziekenhuis. Daarnaast schat de raad in dat bij zo'n 150 kinderen van 0 tot 19 jaar, enkele weken ná Covid-19, een ernstige ontstekingsziekte ontstaat genaamd: MIS-C. Dat staat voor Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Deze kinderen krijgen weken na hun coronabesmetting vaak ineens hoge koorts en ongeveer 90 procent heeft ook last van buikklachten, zoals braken en diarree. Bij de helft van die kinderen is dat zo ernstig dat zij op de intensive care belanden. ,,Gelukkig heeft dit niet geleid tot kinderen die zijn overleden’’, aldus Illy.

Navraag bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) leert dat ouders die hun kunnen willen laten vaccineren ‘echt alleen kunnen bellen voor een afspraak’, aldus woordvoerder Ernst Moeksis. ,,Niet alle ouders hebben een DigiD voor hun kinderen, maar ook ouders die wél een DigiD hebben, kunnen dat niet online doen.’’ Dit komt doordat het systeem momenteel zo is ingericht dat er alleen afspraken gemaakt kunnen worden voor een boosterprik. De GGD-woordvoerder: ,,We verwachten géén problemen door mogelijke overbelasting van het callcenter en verwachten goed bereikbaar te zijn tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds.’’