Onderzoek bewijst: sporters zijn gelukkiger dan mensen die niets uitoefenen

Onderzoekers van Yale en Oxford onder 1,2 miljoen Amerikanen becijferden dat niet-sporters zich 53 dagen per jaar ongelukkig voelen, terwijl sporters slechts 35 ongelukkige dagen noteerden. De winst van lichaamsbeweging is niet onbeperkt: zo noteerden deelnemers die langer dan 3 uur per dag trainden een minder goede mentale gezondheid. Volgens de Yale- en Oxford-onderzoekers rapporteren degenen die drie tot vijf keer per week (45 minuten per sessie) sporten, de meeste gelukkige dagen. Het gelukseffect bleek het grootst bij deelnemers die aan een teamsport, fietsen of aerobics/fitness deden.